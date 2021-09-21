Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кремль відмовився прислухатись до рішення ЄСПЛ у справі вбивства Литвиненка

Вівторок, 21 вересня 2021, 13:19

У Кремлі заявили, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав російську державу відповідальною за вбивство ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка, є голослівним.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати рішення ЄСПЛ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "Интерфакс".

Читайте також
ЄСПЛ: Росія несе відповідальність за отруєння Литвиненка полонієм у Британії

"Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями, технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу", - заявив Пєсков.

Він сказав, що досі немає жодних результатів цього розслідування, "тому робити такі твердження, як мінімум, голослівно".

На питання, чи готові в Кремлі погодитися з вердиктом ЄСПЛ, Пєсков сказав, що "ми не готові прислухатися до таких рішень".

ЄСПЛ 21 вересня визнав Росію відповідальною за смерть Литвиненка у Великій Британії. Суд постановив, що російська сторона повинна виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тисяч євро в якості компенсації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄСПЛ Росія
powered by lun.ua

Статті

"Україна показала прогрес у реформах, проте часто він був швидше формальний"

Пол Томсен: "Нинішнє відновлення від пандемії буде набагато швидшим, ніж очікувалося. Проте заходи з виходу з кризи створюють нові проблеми та підсилюють нерівність".
21 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Гра на поглиблення кризи: куди заведе Румунію конфлікт усередині коаліції

Румунії загрожують дострокові вибори, наслідком яких може стати сповзання країни у зону нестабільності. 
21 вересня 2021 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки

Безпекова угода США, Британії та Австралії спричинила скандал у трансатлантичній спільноті та стала викликом амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
20 вересня 2021 — Ганна Шелест, для Європейської правди