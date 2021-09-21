Кремль відмовився прислухатись до рішення ЄСПЛ у справі вбивства Литвиненка

У Кремлі заявили, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав російську державу відповідальною за вбивство ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка, є голослівним.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати рішення ЄСПЛ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "Интерфакс".

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"Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями, технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу", - заявив Пєсков.

Він сказав, що досі немає жодних результатів цього розслідування, "тому робити такі твердження, як мінімум, голослівно".

На питання, чи готові в Кремлі погодитися з вердиктом ЄСПЛ, Пєсков сказав, що "ми не готові прислухатися до таких рішень".

ЄСПЛ 21 вересня визнав Росію відповідальною за смерть Литвиненка у Великій Британії. Суд постановив, що російська сторона повинна виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тисяч євро в якості компенсації.