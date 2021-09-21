Кремль отказался прислушаться к решению ЕСПЧ по делу убийства Литвиненко

В Кремле заявили, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал российское государство ответственным за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, является голословным.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать решение ЕСПЧ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство "Интерфакс".

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"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями владеть информацией по этому поводу", - заявил Песков.

Он сказал, что пока нет никаких результатов этого расследования, "поэтому делать такие утверждения, как минимум, голословно".

На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться с вердиктом ЕСПЧ, Песков сказал, что "мы не готовы прислушаться к таким решениям".

ЕСПЧ 21 сентября признал Россию ответственной за смерть Литвиненко в Великобритании. Суд постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 000 евро в качестве компенсации.