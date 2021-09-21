Міноборони Британії випадково розповсюдило адреси електронної пошти 250 афганських перекладачів

Міністерство оборони Великої Британії почало розслідування витоку даних з адресами електронної пошти десятків афганських перекладачів, які працювали на британські збройні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Понад 250 людей, які хочуть переїхати до Британії, багато з яких переховуються, були помилково поставлені в копію електронного листа від Міністерства оборони.

Електронний лист було відправлено командою, яка відповідає за політику Британії щодо переселення та допомоги в Афганістані (Arap), яка підтримувала з ними контакт з того часу, як в минулому місяці Талібан взяв країну під контроль.

Команда повідомила перекладачам, що робить все можливе, щоб допомогти їм переїхати. У листі ньому також говорилося, що вони не повинні піддавати себе або свої сім'ї ризику, якщо їм небезпечно залишати своє нинішнє місцеперебування.

Але один перекладач, який отримав електронного листа, зрозумів, що понад 250 афганців, які працювали з британськими військами, були в копії листа.

Потім Міноборони відправило ще один електронний лист через 30 хвилин з заголовком "Терміново - контактна особа по справі Arap" з проханням до одержувачів видалити попередній лист і попередженням "можливо, вашу адресу електронної пошти зламали".

Перекладачам рекомендували змінити свої адреси електронної пошти.

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