Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Минобороны Британии случайно распространило адреса электронной почты 250 афганских переводчиков

Вторник, 21 сентября 2021, 14:28

Министерство обороны Великобритании начало расследование утечки данных с адресами электронной почты десятков афганских переводчиков, работавших на британские вооруженные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Более 250 человек, которые хотят переехать в Британию, и многие из них - скрываются, были ошибочно поставлены в копию электронного письма от Министерства обороны.

Электронное письмо было отправлено командой, которая отвечает за политику Британии по переселению и помощи в Афганистане (Arap), которая поддерживала с ними контакт с тех пор, как в прошлом месяце Талибан взял страну под контроль.

Команда сообщила переводчикам, что делает все возможное, чтобы помочь им переехать. В письме также говорилось, что они не должны подвергать себя или свои семьи риску, если им опасно оставлять свое нынешнее местонахождение.

Но один переводчик, который получил электронное письмо, понял, что более 250 афганцев, работавших с британскими войсками, были в копии письма.

Затем Минобороны отправило еще одно электронное письмо через 30 минут заголовком "Срочно - контактное лицо по делу Arap" с просьбой к получателям удалить предыдущее письмо и предупреждением "возможно, ваш адрес электронной почты взломали".

Переводчикам рекомендовали изменить свои адреса электронной почты.

Читайте также: Афганский коллапс: что влияет на позицию Запада по признанию правительства талибов

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан
powered by lun.ua

Статьи

Антикризисная команда Джонсона: что стоит за кадровыми изменениями в британском правительстве

Британские консерваторы теряют поддержку – рейтинги даже фиксируют их отставание от лейбористов. Удастся ли Борису Джонсону переломить ситуацию? (укр.)
21 сентября 2021 — Александр Краев, для Европейской правды

"Украина показала прогресс в реформах, но часто он был скорее формальным"

Пол Томсен: "Нынешнее восстановление от пандемии будет намного более быстрым, чем ожидалось. Однако меры по выходу из кризиса создают новые проблемы и усиливает неравенство" (укр.)
21 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Игра на углубление кризиса: куда заведет Румынию конфликт внутри коалиции

Румынии грозят досрочные выборы, следствием которых может стать сползание страны в зону нестабильности (укр.)
21 сентября 2021 — Сергей Герасимчук, для Европейской правды