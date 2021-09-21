Минобороны Британии случайно распространило адреса электронной почты 250 афганских переводчиков

Министерство обороны Великобритании начало расследование утечки данных с адресами электронной почты десятков афганских переводчиков, работавших на британские вооруженные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Более 250 человек, которые хотят переехать в Британию, и многие из них - скрываются, были ошибочно поставлены в копию электронного письма от Министерства обороны.

Электронное письмо было отправлено командой, которая отвечает за политику Британии по переселению и помощи в Афганистане (Arap), которая поддерживала с ними контакт с тех пор, как в прошлом месяце Талибан взял страну под контроль.

Команда сообщила переводчикам, что делает все возможное, чтобы помочь им переехать. В письме также говорилось, что они не должны подвергать себя или свои семьи риску, если им опасно оставлять свое нынешнее местонахождение.

Но один переводчик, который получил электронное письмо, понял, что более 250 афганцев, работавших с британскими войсками, были в копии письма.

Затем Минобороны отправило еще одно электронное письмо через 30 минут заголовком "Срочно - контактное лицо по делу Arap" с просьбой к получателям удалить предыдущее письмо и предупреждением "возможно, ваш адрес электронной почты взломали".

Переводчикам рекомендовали изменить свои адреса электронной почты.

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