Польща не буде зупиняти шахту в Туруві, попри штрафні санкції Суду ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається зупиняти суперечливу шахту в Туруві, попри штрафні санкції за невиконання цього рішення, накладені Судом ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Рішення суду про щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро прем’єр назвав "надзвичайно агресивним і шкідливим".

Моравецький заявив, що уряд не збирається зупиняти роботу комплексу в Туруві, тому що він надто важливий для енергосистеми Польщі, забезпечуючи 4-7% потреб, і зупинка роботи шахти залишить без електроенергії і тепла мільйони домогосподарств. Він також розкритикував дії чеської сторони, заявивши, що наближення виборів в країні не виправдовує їх.

"Чи доведеться Польщі сплатити ці кошти чи ні, ми вдамось до всіх можливих юридичних заходів, щоб показати, що такі санкції надмірно непропорційні та свавільні, і що це завдало би величезної шкоди для нашої економіки, а також десятків тисяч робочих місць, сотень тисяч домогосподарств та енергобезпеки країни", - заявив Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті та продовжила ліцензії на видобуток до 2026 року.

Чехія вважає, що розширення польської шахти загрожує, зокрема, доступу до води в регіоні Ліберець.Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.

Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не може виконувати це рішення.

Чехія у червні подала заяву, в якій вимагала, щоб Варшава щоденно платила пеню у розмірі 5 мільйонів євро до бюджету ЄС за ігнорування рішення суду. Зі свого боку, Польща подала заяву про скасування рішення.

20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро за продовження видобутку на шахті всупереч судовому рішенню.

Детальніше на цю тему - у статті Шахта розбрату: чим небезпечна суперечка між Польщею та Чехією.