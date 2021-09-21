Польша не будет останавливать шахту в Туруве, несмотря на штрафные санкции Суда ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается останавливать шахту в Туруве, несмотря на штрафные санкции за невыполнение этого решения, наложенные Судом ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Решение суда о ежедневной пене в размере 500 тыс. евро премьер назвал "чрезвычайно агрессивным и вредным".

Моравецкий заявил, что правительство не собирается останавливать работу комплекса в Туруве, потому что он слишком важен для энергосистемы Польши, обеспечивая 4-7% потребностей, и остановка работы шахты оставит без электроэнергии и тепла миллионы домохозяйств. Он также раскритиковал действия чешской стороны, заявив, что приближение выборов в стране не оправдывает их.

"Придется Польше платить эти деньги или нет, мы обратимся ко всем возможным юридических мер, чтобы показать, что такие санкции чрезмерно непропорциональны и своевольны, и это нанесло бы огромный ущерб нашей экономике, а также десяткам тысяч рабочих мест, сотням тысяч домохозяйств и энергобезопасности страны", - заявил Моравецкий.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте и продолжила лицензию на добычу до 2026 года.

Чехия считает, что расширение польской шахты угрожает, в частности, доступу к воде в регионе Либерец. Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции.

Суд ЕС обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) до окончательного решения. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не может выполнять это решение.

20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша обязана платить Европейской комиссии ежедневную пеню в размере 500 тыс. евро за продолжение добычи на шахте вопреки судебному решению.

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