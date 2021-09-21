У Ризі хочуть створити посаду нічного мера

Депутати Ризької думи роздумують над тим, щоб створити в Ризі посаду нічного мера, який буде стежити за якістю нічного життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Головними нічними проблемами в Ризі є недостатнє освітлення, безпека, вживання алкоголю і наркотиків, проституція і недоступність громадського транспорту.

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Одним із шляхів поліпшення якості нічного життя може бути створення посади нічного мера, який буде контролювати нічні заходи і виступати як медіатор в регулюванні взаємовідносин між організаціями, залученими в нічне життя.

Нічна мерія повинна розробити стратегію нічного часу, розпланувати нічну економіку, урізноманітнити заходи на свіжому повітрі і організувати їх там, де їх немає.

Крім того, потрібно зробити так, щоб ночами було тихіше, налагодити рух транспорту в нічні години.

Нічні мери є в різних містах Європи і досить поширені в Нідерландах.