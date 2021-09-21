В Риге хотят создать должность ночного мэра
Депутаты Рижской думы думают над тем, чтобы создать в Риге должность ночного мэра, который будет следить за качеством ночной жизни.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Главными ночными проблемами в Риге являются недостаточное освещение, безопасность, употребление алкоголя и наркотиков, проституция и недоступность общественного транспорта.
Одним из путей улучшения качества ночной жизни может быть создание должности ночного мэра, который будет контролировать ночные мероприятия и выступать как медиатор в регулировании взаимоотношений между организациями, вовлеченными в ночную жизнь.
Ночная мэрия должна разработать стратегию ночного времени, распланировать ночную экономику, разнообразить мероприятия на свежем воздухе и организовать их там, где их нет.
Кроме того, нужно сделать так, чтобы по ночам было тише, наладить движение транспорта в ночные часы.
Ночные мэры есть в разных городах Европы и довольно распространены в Нидерландах.