В Риге хотят создать должность ночного мэра

Депутаты Рижской думы думают над тем, чтобы создать в Риге должность ночного мэра, который будет следить за качеством ночной жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Главными ночными проблемами в Риге являются недостаточное освещение, безопасность, употребление алкоголя и наркотиков, проституция и недоступность общественного транспорта.

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Одним из путей улучшения качества ночной жизни может быть создание должности ночного мэра, который будет контролировать ночные мероприятия и выступать как медиатор в регулировании взаимоотношений между организациями, вовлеченными в ночную жизнь.

Ночная мэрия должна разработать стратегию ночного времени, распланировать ночную экономику, разнообразить мероприятия на свежем воздухе и организовать их там, где их нет.

Кроме того, нужно сделать так, чтобы по ночам было тише, наладить движение транспорта в ночные часы.

Ночные мэры есть в разных городах Европы и довольно распространены в Нидерландах.