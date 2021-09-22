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Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії підготовку до саміту Україна-ЄС

Середа, 22 вересня 2021, 08:03

Президент Володимир Зеленський на зустрічі у Нью-Йорку обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку до саміту Україна–ЄС, який відбудеться 12 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Офісу президента.

"Глава держави наголосив, що визнання європейської перспективи та подальша інтеграція економіки України до внутрішнього ринку ЄС – серед ключових пріоритетів нашої держави", - зазначили в ОП.

Зеленський поінформував фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів. Глава держави порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив, що проєкт "Північний потік – 2" є передусім безпековим викликом для європейського регіону.

"Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо "Північного потоку – 2", а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи",- розповіли в ОП.

Нагадаємо, Зеленський перебуває у США, де бере участь у Генасамблеї ООН. У середу президент України має виступити з промовою.

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Зеленський
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