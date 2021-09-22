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Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии подготовку к саммиту Украина-ЕС

Среда, 22 сентября 2021, 08:03

Президент Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку к саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента.

"Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС - среди ключевых приоритетов нашего государства", - отметили в ОП.

Зеленский сообщил фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов. Глава государства поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект "Северный поток - 2" является прежде всего вызовом для европейского региона.

"Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку-2", а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы", - рассказали в ОП.

Напомним, Зеленский находится в США, где принимает участие в Генассамблее ООН. В среду президент Украины должен выступить с речью.

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Зеленский
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