Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии подготовку к саммиту Украина-ЕС

Президент Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку к саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента.

"Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС - среди ключевых приоритетов нашего государства", - отметили в ОП.

Зеленский сообщил фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов. Глава государства поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект "Северный поток - 2" является прежде всего вызовом для европейского региона.

"Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку-2", а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы", - рассказали в ОП.

Напомним, Зеленский находится в США, где принимает участие в Генассамблее ООН. В среду президент Украины должен выступить с речью.