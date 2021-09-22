Виверження на Канарах: лава поглинула понад 300 будинків, евакуйовані 6000 осіб

Внаслідок виверження вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма, що входить до Канарських островів, зруйновані вже 320 будинків, свої домівки залишили близько 6000 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Останніми евакуювали жителів муніципалітету Тодок, на який почав насуватися потік лави. Людям після початкової термінової евакуації згодом дозволили повернутись додому на годину і забрати з собою більше майна.

Виверження почалося пообіді 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення.

Наразі потік лави знаходиться за 2,5 кілометри від узбережжя океану, вкривши вже 154 гектари території - вдвічі більше, ніж станом на вівторок. Висота "фронту" потоку місцями сягає 12 метрів.

Нагадаємо, жителям острова заборонили прохід у зону на узбережжі, де лава очікувано досягне океану, через ризик вибухів і зсувів під час контакту розпеченої маси з водою. Спершу вважалося, що це може статись ще добу тому, але тепер очевидно, що швидкість потоку дуже сповільнилась і він може досягти океану за кілька днів.

Виверження не вплинуло на роботу місцевого аеропорту, рейси продовжують злітати і прибувати.

За оцінками вулканологічного інституту Канарських островів, виверження буде тривати від 24 до 84 днів і найімовірніше - без небезпечних вибухів. Найдовше з вивержень Кумбре-В'єха в історії спостережень тривало 84 дні, у 1585 році, а найкоротше, 25 років тому - 25 днів.