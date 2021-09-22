Извержение на Канарах: лава накрыла более 300 домов, эвакуированы 6000 человек

В результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, относящемся к Канарским островам, разрушены уже 320 домов, свои жилища покинули около 6000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Последними эвакуировали жителей муниципалитета Тодок, на который начал надвигаться поток лавы. Людям после первоначальной срочной эвакуации впоследствии позволили вернуться домой на час и забрать с собой больше вещей.

Извержение началось во второй половине дня 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении.

Сейчас поток лавы находится в 2,5 километрах от побережья океана, покрыв уже 154 гектара территории - вдвое больше, чем по состоянию на вторник. Высота фронта потока местами достигает 12 метров.

Напомним, жителям острова запретили проход в зону на побережье, где лава ожидаемо достигнет океана, из-за риска взрывов и оползней во время контакта раскаленной массы с водой. Сначала считалось, что это могло произойти еще сутки назад, но теперь очевидно, что скорость потока очень замедлилась и он может достичь океана через несколько дней.

Извержение не повлияло на работу местного аэропорта, рейсы продолжают взлетать и прибывать.

По оценкам вулканологического института Канарских островов, извержение будет длиться от 24 до 84 дней и скорее всего - без опасных взрывов. Самое длительное извержение Кумбре-Вьеха в истории наблюдений продолжалось 84 дня, в 1585 году, а самое короткое, 25 лет назад - 25 дней.