Байден оголосить про дозакупку вакцин Pfizer для допомоги іншим країнам - ЗМІ

Президент США Джо Байден збирається оголосити, що Сполучені Штати подвоять обсяг закупівель вакцини від виробника Pfizer проти коронавірусу для направлення іншим країнам до 1 мільярда доз.

Про це повідомило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Закупівля США, за словами двох високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, призведе до того, що зобов’язання США щодо вакцинації у світі перевищать 1,1 мільярда доз до 2022 року.

Читайте також Україна отримала від США понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer

Щонайменше 160 мільйонів доз, поставлених США, вже були розподілені в більш ніж 100 країн світу.

Президент Джо Байден ставить за мету досягнути вакцинації 70% населення світу протягом наступного року, до наступного вересневого засідання Генасамблеї ООН.

Посилені зобов'язання США повинні стати наріжним каменем глобального віртуального саміту по вакцинації, який Байден скликає в середу на полях Генеральної Асамблеї ООН.

За останній рік в усьому світі було введено більш як 5,9 мільярда доз вакцин проти коронавірусу, що покриває близько 43% населення світу. Але існують величезні диспропорції в розподілі вакцин. Багато країн з низькими доходами з усіх сил намагаються вакцинувати хоча б найбільш вразливу частину свого населення. В деяких країнах показник вакцинації не перевищує 2-3%.

Україна в серпні отримала від США понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer. Після прибуття в липні 2021 року вакцини Moderna ця партія збільшила загальну кількість доз вакцини від COVID-19, які США надали Україні, до 2,2 мільйонів доз.