Байден объявит о дозакупке вакцин Pfizer для помощи другим странам - СМИ

Президент США Джо Байден собирается объявить, что Соединенные Штаты удвоят объем закупок вакцины от производителя Pfizer против коронавируса для направления другим странам до 1 миллиарда доз.

Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Закупка США, по словам двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена, приведет к тому, что обязательства США по вакцинации в мире превысят 1,1 миллиарда доз до 2022 года.

По меньшей мере 160 млн доз, поставленных США, уже были распределены в более чем 100 стран мира.

Президент Джо Байден ставит целью достичь вакцинации 70% населения мира в течение следующего года, до следующего сентябрьского заседания Генассамблеи ООН.

Усиленные обязательства США должны стать краеугольным камнем глобального виртуального саммита по вакцинации, который Байден созывает в среду на полях Генеральной ассамблеи ООН.

За последний год во всем мире было введено более 5,9 миллиарда доз вакцин против коронавируса, что покрывает около 43% населения мира. Но существуют огромные диспропорции в распределении вакцин. Многие страны с низкими доходами изо всех сил пытаются вакцинировать хотя бы наиболее уязвимую часть своего населения. В некоторых странах показатель вакцинации не превышает 2-3%.

Украина в августе получила от США более 188 000 доз вакцины Pfizer. По прибытии в июле 2021 года вакцины Moderna эта партия увеличила общее количество доз вакцины от COVID-19, которые США предоставили Украине, до 2,2 млн доз.