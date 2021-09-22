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Латвія рухається до заборони георгіївської стрічки на публічних заходах

Середа, 22 вересня 2021, 17:48

У середу комісія латвійського Сейму з прав людини і громадських справ підтримала поправки до законів, які передбачають заборону використання георгіївської стрічки на громадських розважальних і святкових заходах, мітингах, маршах та інших аналогічних подіях перед розглядом у другому читанні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Skaties.

Тепер Сейму слід схвалити внесення змін до закону про безпеку громадських розваг і святкових заходів і закону про мітинги, ходи і пікети у другому і третьому, заключному читанні.

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Голова комісії Артусс Кайміньш раніше пояснив, що, беручи до уваги агресію Росії в Україні і її тоталітарну ідеологію щодо республік колишнього СРСР, у Латвії є всі підстави бачити достатню загрозу своїй демократичній системі і безпеки.

"Заборона георгіївської стрічки обмежила б такі прояви ідеології. Ми повинні показати нашу позицію проти використання цих стрічок на публічних заходах", - відзначав Кайміньш.

Сейм Латвії у першому читанні схвалив поправки до законодавства, що передбачають заборону на використання георгіївської стрічки в ході публічних заходів, ще в вересні 2020 року.

Нині закон про безпеку громадських розваг і святкових заходів забороняє використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків СС і радянської символіки під час публічних заходів, за винятком випадків, коли мета їх використання не пов'язана з прославлянням тоталітарних режимів або виправданням скоєних кримінальних злочинів.

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Латвія ЄвроЖиття
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