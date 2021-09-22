Латвия движется к запрету георгиевской ленты на публичных мероприятиях

В среду комиссия латвийского Сейма по правам человека и общественным делам поддержала поправки к законам, которые предусматривают запрет использования георгиевской ленты на общественных развлекательных и праздничных мероприятиях, митингах, маршах и других аналогичных событиях перед рассмотрением во втором чтении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Skaties.

Теперь Сейму следует одобрить внесение изменений в закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий и закона о митингах, шествиях и пикетах во втором и третьем, заключительном чтении.

Читайте также Сейм Латвии в первом чтении поддержал запрет георгиевской ленты

Председатель комиссии Артусс Кайминьш ранее пояснил, что, принимая во внимание агрессию России в Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть все основания видеть достаточную угрозу своей демократической системе и безопасности.

"Запрет георгиевской ленты ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать нашу позицию против использования этих лент на публичных мероприятиях", - отмечал Кайминьш.

Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки в законодательство, предусматривающие запрет на использование георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий, еще в сентябре 2020 года.

Сейчас закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий запрещает использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков СС и советской символики во время публичных мероприятий, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных уголовных преступлений.