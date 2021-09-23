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Франция вернет посла в США, отозванного из-за срыва многомиллиардной сделки

Четверг, 23 сентября 2021, 07:56

Франция вернет посла в Соединенные который был отозван на прошлой неделе из-за скандала с потерянным контрактом на подводные лодки.

Об этом договорились Эммануэль Макрона и Джон Байден во время телефонного разговора, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Белого дома.

"Два лидера согласились, что ситуация выиграет от открытых консультаций между союзниками по вопросам, имеющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров. Оба лидера решили открыть процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий для обеспечения уверенности и предложения конкретных мер по совместных целей ", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что Байден и Макрона встретятся в Европе в конце октября.

В Елисейском дворце ранее сообщали, что телефонный разговор инициировал Байден.

Напомним, создание нового оборонного альянса Aukus между Австралией, США и Великобританией, который рассматривают как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, разозлило Францию, поскольку сорвало многомиллиардное оборонное соглашение Парижа и Канберры.

Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до публичного объявления о его создании.

В знак протеста Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций и отменила ряд встреч, а глава МИД заявил, что скандал будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

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Франция США
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