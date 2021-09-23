Дим від виверження вулкана на Канарах досягне Франції та Італії

Дим від виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що входить до іспанських Канарських островів, цими вихідними досягне території Франції та Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Хмара газів, викинутих в атмосферу, вже накрила частину Марокко та наближається до материкової Іспанії. За прогнозами європейської програми космічних спостережень Copernicus, вона зачепить крайній південь материкової Франції, Корсику, італійські острови Сардинія і Сицилія та частково материкову Італію.

#Copernicus for #LaPalmaEruption 🌋



In addition to the lava flow, the #volcano is releasing a large amount of SO2 into the atmosphere.



⬇️Sulphur dioxide forecast provided by our Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS for 24 Sept at 9:00 UTC (visualisation by @Windycom) pic.twitter.com/1J7yHeboAx — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 22, 2021

В Іспанії центр метеорологічних спостережень AEMET Izana вже повідомив про підвищену концентрацію діоксиду сірки.

Гази від вулканічного виверження у значних концентраціях можуть становити небезпеку для здоров’я людей, тварин і рослин та потенційно можуть спричиняти кислотні дощі внаслідок реакції цих хімічних елементів з вологою в атмосфері.

На думку метеоролога Крістофа Персона, у даному випадку ефект від вулканічної хмари на території Франції буде мінімальним. Іспанське агентство теж зазначає, що гази скупчуються на значній висоті в атмосфері і не становлять загрози.

Поширення газової хмари за тисячі кілометрів від місця виверження не є винятковим явищем. У 2010 році хмара від виверження ісландського вулкана Ейяф’ядлайокюдль накрила значну частину Європу і на багато днів фактично паралізувала авіасполучення.

Нагадаємо, виверження Кумбре-В'єха, який перед тим спав 50 років, почалося пообіді 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення.

Потік лави вкрив площу понад 150 гектарів, зруйнувавши 320 будинків, та повільно рухається до узбережжя океану. У зв'язку з виверженням довелось евакуювати близько 6000 людей.