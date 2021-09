Дим від виверження вулкана на Канарах досягне Франції та Італії

Дим від виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що входить до іспанських Канарських островів, цими вихідними досягне території Франції та Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Хмара газів, викинутих в атмосферу, вже накрила частину Марокко та наближається до материкової Іспанії. За прогнозами європейської програми космічних спостережень Copernicus, вона зачепить крайній південь материкової Франції, Корсику, італійські острови Сардинія і Сицилія та частково материкову Італію.

#Copernicus for #LaPalmaEruption 🌋



In addition to the lava flow, the #volcano is releasing a large amount of SO2 into the atmosphere.



⬇️Sulphur dioxide forecast provided by our Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS for 24 Sept at 9:00 UTC (visualisation by @Windycom) pic.twitter.com/1J7yHeboAx