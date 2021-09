Дым от извержения вулкана на Канарах достигнет Франции и Италии

Дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, в эти выходные достигнет территории Франции и Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Облако газов, выброшенных в атмосферу, уже накрыло часть Марокко и приближается к материковой Испании. По прогнозам европейской программы космических наблюдений Copernicus, оно затронет крайний юг материковой Франции, Корсику, итальянские острова Сардиния и Сицилия и частично материковую Италию.

#Copernicus for #LaPalmaEruption 🌋



In addition to the lava flow, the #volcano is releasing a large amount of SO2 into the atmosphere.



⬇️Sulphur dioxide forecast provided by our Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS for 24 Sept at 9:00 UTC (visualisation by @Windycom) pic.twitter.com/1J7yHeboAx