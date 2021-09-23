Дым от извержения вулкана на Канарах достигнет Франции и Италии

Дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, в эти выходные достигнет территории Франции и Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Облако газов, выброшенных в атмосферу, уже накрыло часть Марокко и приближается к материковой Испании. По прогнозам европейской программы космических наблюдений Copernicus, оно затронет крайний юг материковой Франции, Корсику, итальянские острова Сардиния и Сицилия и частично материковую Италию.

#Copernicus for #LaPalmaEruption 🌋



In addition to the lava flow, the #volcano is releasing a large amount of SO2 into the atmosphere.



⬇️Sulphur dioxide forecast provided by our Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS for 24 Sept at 9:00 UTC (visualisation by @Windycom) pic.twitter.com/1J7yHeboAx — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 22, 2021

В Испании центр метеорологических наблюдений AEMET Izana уже сообщил о повышенной концентрации диоксида серы.

Газы от вулканического извержения в значительных концентрациях могут представлять опасность для здоровья людей, животных и растений и могут вызывать кислотные дожди в результате реакции этих химических элементов с влагой в атмосфере.



По мнению метеоролога Кристофа Персона, в данном случае эффект от вулканического облака на территории Франции будет минимальным. Испанское агентство также отмечает, что газы скапливаются на значительной высоте в атмосфере и не представляют угрозы.

Распространение газового облака за тысячи километров от места извержения не является исключительным явлением. В 2010 году облако от извержения исландского вулкана Эйяфьядлайокюдль накрыло значительную часть Европы и на много дней фактически парализовало авиасообщение.

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха, который перед тем спал 50 лет, началось во второй половине дня 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении.

Поток лавы покрыл площадь более 150 гектаров, разрушив 320 домов, и медленно движется к побережью океана. В связи с извержением пришлось эвакуировать около 6000 человек.