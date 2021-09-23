Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Частина мігрантів, що нелегально перетнули кордон ЄС з Білорусі, змогли потрапити у Німеччину - ЗМІ

Четвер, 23 вересня 2021, 13:31

У федеральній землі Бранденбург, що межує з Польщею, в середу біля кордону затримали 14 нелегалів, громадян Іраку, які потрапили до ЄС через кордон Білорусі.

Про це йдеться у публікації Bild, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, поліція затримала нелегалів у лісі понад річкою Одер біля Франкфурта. Вони стверджують, що прибули у ЄС через білорусько-польський кордон і з допомогою певних осіб опинилися в Німеччині.

"З початку вересня з Білорусі прибули понад 500 мігрантів, в основному громадян Іраку, - цитує  Bild Олафа Янсена, керівника центру тимчасового прийому мігрантів у місті Айзенгюттенштадт. - Це на 150 більше, ніж за увесь серпень. І ми очікуємо, що в наступні кілька тижнів можуть бути ще тисячі". 

За його словами, Польща погоджується забрати близько 20% людей, яким вдалось перетнути кордон, і в тимчасовому таборі вже заповнені всі 1100 місць і доводиться встановлювати нові намети. 

Нагадаємо, східні країни ЄС - Литва, Латвія та Польща - з літа потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Вони вважають це гібридною агресією режиму Лукашенка і помстою за реакцію власну та ЄС на репресії у Білорусі. 

Польща і Литва почали споруджувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Білорусь Польща мігранти
powered by lun.ua

Статті

Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

Суперечка щодо копальні "Турув" може призвести до нового витка конфлікту Польщі та Євросоюзу. Варшава може відмовитися виконувати рішення Суду ЄС.
23 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

В обхід санкцій: як компанії з ЄС працюють у Криму та чи можливо це зупинити

Найгучніші випадки порушення "кримських" санкцій компаніями з ЄС пов’язані саме з інфраструктурними проєктами. Як їм це вдалося?
23 вересня 2021 — Аля Шандра

Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

Чи довго ЄС зберігатиме для українців вільну дію безвізового режиму? Є шанс сподіватися на його збереження принаймні для вакцинованих.
22 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда