Частина мігрантів, що нелегально перетнули кордон ЄС з Білорусі, змогли потрапити у Німеччину - ЗМІ

У федеральній землі Бранденбург, що межує з Польщею, в середу біля кордону затримали 14 нелегалів, громадян Іраку, які потрапили до ЄС через кордон Білорусі.

Про це йдеться у публікації Bild, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, поліція затримала нелегалів у лісі понад річкою Одер біля Франкфурта. Вони стверджують, що прибули у ЄС через білорусько-польський кордон і з допомогою певних осіб опинилися в Німеччині.

"З початку вересня з Білорусі прибули понад 500 мігрантів, в основному громадян Іраку, - цитує Bild Олафа Янсена, керівника центру тимчасового прийому мігрантів у місті Айзенгюттенштадт. - Це на 150 більше, ніж за увесь серпень. І ми очікуємо, що в наступні кілька тижнів можуть бути ще тисячі".

За його словами, Польща погоджується забрати близько 20% людей, яким вдалось перетнути кордон, і в тимчасовому таборі вже заповнені всі 1100 місць і доводиться встановлювати нові намети.

Нагадаємо, східні країни ЄС - Литва, Латвія та Польща - з літа потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Вони вважають це гібридною агресією режиму Лукашенка і помстою за реакцію власну та ЄС на репресії у Білорусі.

Польща і Литва почали споруджувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.