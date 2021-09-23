Часть мигрантов, нелегально пересекших границу ЕС из Беларуси, смогли попасть в Германию - СМИ

В федеральной земле Бранденбург, граничащей с Польшей, в среду у границы задержали 14 нелегалов, граждан Ирака, попавших в ЕС через границу Беларуси.

Об этом говорится в публикации Bild, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, полиция задержала нелегалов в лесу вдоль реки Одер у Франкфурта. Они утверждают, что прибыли в ЕС через белорусско-польскую границу и с помощью определенных лиц оказались в Германии.

"С начала сентября из Беларуси прибыли более 500 мигрантов, в основном граждан Ирака, - цитирует Bild Олафа Янсена, руководителя центра временного приема мигрантов в городе Айзенхюттенштадт. - Это на 150 больше, чем за весь август. И мы ожидаем, что в следующие несколько недель могут быть еще тысячи".

По его словам, Польша соглашается забрать около 20% людей, которым удалось пересечь границу, и во временном лагере уже заполнены все 1100 мест и приходится устанавливать новые палатки.

Напомним, восточные страны ЕС - Литва, Латвия и Польша - с лета страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они считают это гибридной агрессией режима Лукашенко и местью за реакцию собственную и ЕС на репрессии в Беларуси.

Польша и Литва начали строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью.