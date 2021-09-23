У Німеччині від коронавірусу щепили майже дві третини населення

Майже дві третини жителів Німеччини (63,6%, 52,9 млн людей) пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

При цьому 67,5% населення (56,1 млн осіб) отримали як мінімум одну з двох необхідних доз вакцини.

Серед дорослого населення ФРН старше 18 років частка частково або повністю щеплених становить 78,3%, серед підлітків 12-17 років - майже 40%, повідомив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан.

"Щеплення захищає і повертає назад свободу і нормальне життя", - заявив він.

Серед федеральних земель за показниками вакцинованих лідирує Бремен (78,3%повністю або частково щеплених). У 15 з 16 земель цей показник перевищує 60%, в Саксонії він дорівнює 57,3%.

За минулу добу в Німеччині виявлено 10 696 нових інфікованих, загальне число випадків з початку пандемії перевищує 4,17 мільйона осіб. Рівно тиждень тому даний показник був на 2229 вище. Середній показник інфікованих по Німеччині за останні сім днів за добу знизився з 65,0 до 63,1 випадку на 100 тисяч населення. Кількість смертей від COVID-19 в Німеччині збільшилася на 115 до 93 238.

В даний час влада Німеччини намагається різними способами переконати ще не вакцинованих від COVID-19 жителів зробити щеплення. Зокрема, в середині вересня по всій країні пройшов загальний тиждень вакцинації.