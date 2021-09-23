В Германии от коронавируса вакцинировали почти две трети населения

Почти две трети жителей Германии (63,6%, 52,9 млн человек) прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

При этом 67,5% населения (56,1 млн человек) получили как минимум одну из двух необходимых доз вакцины.

Среди взрослого населения ФРГ старше 18 лет доля частично или полностью привитых составляет 78,3%, среди подростков 12-17 лет - почти 40%, сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

"Прививка защищает и возвращает назад свободу и нормальную жизнь", - заявил он.

Среди федеральных земель по показателям вакцинированных лидирует Бремен (78,3% полностью или частично привитых). В 15 из 16 земель этот показатель превышает 60%, в Саксонии он равен 57,3%.

За прошедшие сутки в Германии выявлено 10 696 новых инфицированных, общее число случаев с начала пандемии превышает 4,17 миллиона человек. Ровно неделю назад данный показатель был на 2229 выше. Средний показатель инфицированных по Германии за последние семь дней за сутки снизился с 65,0 до 63,1 случая на 100 000 населения. Количество смертей от COVID-19 в Германии увеличилось на 115, до 93 238.

В настоящее время власти Германии стараются различными способами убедить еще не вакцинированных от COVID-19 жителей сделать прививку. В частности, в середине сентября по всей стране прошла всеобщая неделя вакцинации.