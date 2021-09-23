Україна евакуювала з Афганістану ще 100 людей, літак прибуде до Києва протягом доби

Україна домовилась про евакуацію з аеропорту Кабула ще близько 100 українських громадян та членів їхніх родин, літак вже в дорозі і має прибути до Києва протягом доби.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, пише "Європейська правда".

Зазначається, що до перемовин були залучені МЗС України, Офіс президента, ГУР Міноборони та представники низки країн - Туреччини, Пакистану, Катару.

"Сьогодні зранку перемовини завершилися успіхом, і цивільний літак вилетів з аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян. Очікується, що літак із евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин.

Вкотре Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги своїм громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували", - зазначають у повідомленні.

В середині вересня в МЗС повідомляли, що евакуації з Афганістану чекають 159 українців і вони не належать до груп ризику. У ті ж дні завдяки домовленості з Катаром першим комерційним рейсом після переходу влади до "Талібану" вивезли двох людей зі списку - єдиних, які зголосилися на цей рейс.

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