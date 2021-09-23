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Украина эвакуировала из Афганистана еще 100 человек, самолет прибудет в Киев в течение суток

Четверг, 23 сентября 2021, 15:38

Украина договорилась об эвакуации из аэропорта Кабула еще 100 украинских граждан и членов их семей, самолет уже в пути и должен прибыть в Киев в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что к переговорам были привлечены МИД Украины, Офис президента, ГУР Минобороны и представители ряда стран - Турции, Пакистана, Катара.

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"Сегодня утром переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел из аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов.

Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи своим гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались", - отмечается в сообщении.

В середине сентября в МИД сообщали, что эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев и они не относятся к группам риска. В те же дни благодаря договоренности с Катаром первым коммерческим рейсом после перехода власти к "Талибану" вывезли двух людей из списка - единственных, которые согласились на этот рейс.

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