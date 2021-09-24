З Афганістану евакуювали 30 українців і громадян Ватикану та Канади - ОП

До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у четвер ввечері прибув літак, яким було евакуйовано з Афганістану близько 100 громадян України та інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда". Про це йдеться у заяві на сайті Офісу президента.

До Києва прибули 30 українських громадян, дев'ять осіб, які мають посвідки на постійне проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх родин.

В ОП розповіли, що міжнародні перемовини щодо евакуаційної операції тривали декілька днів. Протягом цього часу українські дипломати, представники Головного управління розвідки Міноборони та Офісу президента узгоджували можливість вивезення українських громадян та їхніх рідних.

Зазначається, що активну участь у переговорах брали представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

В середині вересня в МЗС повідомляли, що евакуації з Афганістану чекають 159 українців і вони не належать до груп ризику. У ті ж дні завдяки домовленості з Катаром першим комерційним рейсом після переходу влади до "Талібану" вивезли двох людей зі списку - єдиних, які зголосилися на цей рейс.

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