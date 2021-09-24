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Из Афганистана эвакуировали 30 украинцев, а также граждан Ватикана и Канады - ОП

Пятница, 24 сентября 2021, 08:39

В Международный аэропорт "Борисполь" в четверг вечером прибыл самолет, которым были эвакуированы из Афганистана около 100 граждан Украины и других стран.

Как сообщает "Европейская правда". Об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента.

В Киев прибыли 30 украинских граждан, девять лиц, имеющих вида на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

В ОП рассказали, что международные переговоры по эвакуационной операции продолжались несколько дней. В течение этого времени украинские дипломаты, представители Главного управления разведки Минобороны и Офиса президента согласовывали возможность вывоза украинских граждан и их родных.

Отмечается, что активное участие в переговорах принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

В середине сентября в МИД сообщали, что эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев и они не относятся к группам риска. В те же дни благодаря договоренности с Катаром первым коммерческим рейсом после перехода власти к "Талибану" вывезли двух людей из списка - единственных, которые согласились на этот рейс.

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Афганистан
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