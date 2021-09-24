Німецькі багатії переводять активи в Швейцарію через страх приходу лівих до влади

Потенційна перемога лівих на виборах у Німеччині в неділю змусила багатьох мільйонерів переносити активи до Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Якщо до влади прийдуть лівоцентристські соціал-демократи (СДПН), ліві Linke та "Зелені", на політичному порядку денному можуть стати повторне запровадження податку на багатство та посилення податку на спадщину.

"Для надбагатих це червона лінія. Підприємницькі сім'ї переживають велику тривогу ",- сказав німецький податковий юрист із великими швейцарськими операціями.

Багато багатих людей все ще вважають Швейцарію привабливим місцем для розміщення статків, незважаючи на її спроби позбутися іміджу надійного притулку для мільярдерів.

Жодна країна не має більше офшорних активів, ніж Швейцарія, приплив прискорився у 2020 році на користь великих банків, таких як UBS, Credit Suisse та Julius Baer. Геополітична напруженість та побоювання щодо економічних наслідків пандемії COVID-19 зробили політичну стабільність Швейцарії привабливою.

Дані Банку міжнародних розрахунків показують, що за перший квартал 2021 року депозити німецьких домогосподарств та компаній у банках Швейцарії зросли майже на $ 5 млрд до $ 37,5 млрд, і це не включає акції, облігації чи фінансові продукти.

Більш останніх даних немає, але інсайдери кажуть, що приплив продовжується.

"Багато заможних людей, особливо підприємці, побоюються, що в Німеччині відбудеться лівий поворот - незалежно від того, як пройдуть вибори", - каже Флоріан Дюрселен, голова з Європи в управлінні капіталом LGT Switzerland.

Один із провідних швейцарських банкірів сказав: "Я знаю низку німецьких підприємців, які хочуть закріпитися за межами Німеччини, якщо там все стане занадто червоним (лівим)".

Опитування, проведене в четвер, показало, що СДПН з 25% випереджає консерваторів канцлерки Ангели Меркель на 4 пункти.

СДПН хоче знову ввести податок на багатство та збільшити податок на спадщину, тоді як "Зелені" - ймовірний потенційний партнер по коаліції - планують більш інтенсивно оподатковувати статки.