Богатые немцы переводят активы в Швейцарию из-за страха прихода левых к власти

Потенциальная победа левых на выборах в Германии в воскресенье заставила многих миллионеров переносить активы в Швейцарию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Если к власти придут левоцентристские социал-демократы (СДПГ), левые Linke и "Зеленые", на политической повестке дня могут встать повторное введение налога на богатство и усиление налога на наследство.

"Для сверхбогатых это красная линия. Предпринимательские семьи переживают большую тревогу", - сказал немецкий налоговый юрист с большими швейцарскими операциями.

Многие богатые люди все еще считают Швейцарию привлекательным местом для размещения состояния, несмотря на ее попытки избавиться от имиджа надежного убежища для миллиардеров.

Ни одна страна не имеет больше офшорных активов, чем Швейцария, приток средств ускорился в 2020 году в пользу крупных банков, таких как UBS, Credit Suisse и Julius Baer. Геополитическая напряженность и опасения относительно экономических последствий пандемии COVID-19 сделали политическую стабильность Швейцарии привлекательной.

Данные Банка международных расчетов показывают, что за первый квартал 2021 года депозиты немецких домохозяйств и компаний в банках Швейцарии выросли почти на $5 млрд, до $37,5 млрд, и это не включая акции, облигации или финансовые продукты.

Более свежих данных нет, но инсайдеры говорят, что приток продолжается.

"Многие состоятельные люди, особенно предприниматели, опасаются, что в Германии произойдет левый поворот - независимо от того, как пройдут выборы", - говорит Флориан Дюрселен, председатель из Европы в управлении капиталом LGT Switzerland.

Один из ведущих швейцарских банкиров сказал: "Я знаю ряд немецких предпринимателей, которые хотят закрепиться за пределами Германии, если там все станет слишком красным (левым)".

Проведенный в четверг опрос показал, что СДПГ с 25% опережает консерваторов канцлера Ангелы Меркель на 4 пункта.

СДПГ хочет снова ввести налог на богатство и увеличить налог на наследство, тогда как "Зеленые" - вероятный потенциальный партнер по коалиции - планируют более интенсивно облагать доходы.