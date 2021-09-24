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Делегація РФ не поїде на сесію ПАРЄ через те, що Франція не визнає вакцину "Спутник V"

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:08

Російська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ в Страсбурзі через те, що влада Франції не визнає вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує пересування депутатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави делегації РФ в ПАРЄ Пєтра Толстого.

"У створених умовах делегація Росії в Страсбург не поїде, стежити за роботою будемо дистанційно", - написав Толстой у своєму Телеграм-каналі.

Толстой заявив, що "уряд Франції намагається обмежити переміщення членам російської делегації по Страсбургу під приводом санітарних заходів, які вживає французька влада по боротьбі з пандемією: на території цієї країни не визнають вакцину "Спутник V".

Він також заявив, що росіян ставлять "в дискримінаційне становище у порівнянні з колегами з інших країн, зокрема, з авторами русофобських резолюцій - українцями, прибалтами та іншими".

Толстой додав, що російська делегація просить Раду Європи вплинути на владу Франції "з метою не допустити сегрегації національних делегацій за ознакою застосування в країнах тієї чи іншої вакцини від коронавірусу".

Наступна сесія ПАРЄ буде відбуватися у Страсбурзі 27-30 вересня у гібридному форматі - фізично будуть присутніми частина парламентарів. 

Перед цим зі схожою проблемою зіткнувся щеплений "Спутніком" глава МЗС Угорщини Петер Сійярто - для особистої присутності на в осінній сесії 76-ї Генасамблеї ООН вимагали щеплення вакцинами, визнаними ВООЗ або у США.

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ПАРЄ Росія
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