Делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ из-за того, что Франция не признает вакцину "Спутник V"

Российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в связи с этим ограничивают передвижение депутатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы делегации РФ в ПАСЕ Петра Толстого.

"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - написал Толстой в своем телеграм-канале.

Толстой заявил, что "правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбурге под предлогом санитарных мер, которые принимают французские власти для борьбы с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V".

Он также заявил, что русских ставят "в дискриминационное положение по сравнению с коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций - украинцами, прибалтами и другими".

Толстой добавил, что российская делегация просит Совет Европы повлиять на власти Франции "с целью не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса".

Следующая сессия ПАСЕ будет происходить в Страсбурге 27-30 сентября в гибридном формате - физически будет присутствовать только часть парламентариев.

Перед этим с похожей проблемой столкнулся привитый "Спутником" глава МИД Венгрии Петер Сийярто - для личного присутствия на осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН требовали прививки вакцинами, признанными ВОЗ или США.