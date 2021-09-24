В ЕС прокомментировали возможность санкций против украинских олигархов за коррупцию

В Европейском Союзе пока не рассматривается вопрос введения санкций против олигархов из Украины, как это рекомендовала в своем отчете Европейская аудиторская палата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательства, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, мы очень сильный инструмент - Соглашение об ассоциации. В рамках этого соглашения мы обсуждаем все проблемы и вызовы, и мы поддерживаем борьбу с коррупцией, а также с феноменом роста влияния олигархов. Санкции только один из инструментов, который может быть использован в такой ситуации", - сказал Стано.

Аудиторы среди прочего рекомендовали разработать модель предотвращения того, чтобы отдельные украинцы, которых подозревают в большой коррупции, могли въезжать в ЕС и пользоваться там своими активами

Стано напомнил, что для решения о санкциях существуют определенные процедуры обсуждения между странами-членами и для их введения необходимо единогласное решение.

В Еврокомиссии также отметили принятия Верховной радой принятия закона об олигархах.

"Мы отдаем должное попытке президента Зеленского противодействовать этому феномену и влиянию олигархов, который является очень значительным в экономической и политической жизни Украины. По нашему мнению, это шаг вперед, но конечно, надо будет посмотреть, как он будет имплементирован. Также мы хотели бы увидеть укрепление уже существующих институтов", - сказала пресс-секретарь Ана Пизонеро.

Она повторила мнение своего коллеги, что в Еврокомиссии "сейчас не могут строить гипотезы относительно санкций против определенных лиц в будущем".

Напомним, Европейской аудиторская палата в своем отчете заявила, что в Украине по-прежнему широко распространены большая коррупция, а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов.