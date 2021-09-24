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У Британії затримали 17 кліматичних активістів, що заблокували дорогу до порту Дувра

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:51

У графстві Кент затримали 17 кліматичних активістів з групи, що перекрила дорогу до порту Дувра і заблокувала проїзд численним вантажівкам, що прямують до або від Ла-Маншу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Протест почався після 8 ранку 24 вересня, поліція затримала активістів через дві години. Перед цим вони вже кілька разів вдавались до подібних кроків протягом останніх двох тижнів і були попереджені про жорсткіші заходи, якщо знову перекриють дорогу. 

 

Активісти представляють організацію Insulate Britain, відгалуження руху боротьби проти кліматичних змін Extinction Rebellion. Вони вимагають від британського уряду масштабної модернізації житлового фонду, щоб краще заощаджувати енергію і зменшити викиди парникових газів. 

 

За час протесту на дорогах, що ведуть до порту, сформувались великі черги з фур. 

 

Нагадаємо, у Німеччині невелика група кліматичних активістів понад три тижні голодує під Бундестагом, вимагаючи від топ-кандидатів на посаду канцлера амбітнішої кліматичної політики.

Також в багатьох містах анонсовані мітинги "П'ятниця задля майбутнього", ініційовані кліматичною активісткою Гретою Тунберг. У Берліні на мітинг вийшли тисячі людей, серед яких і Грета. 

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Велика Британія клімат
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