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Укр / Рус

В Британии задержали 17 климатических активистов, блокировших дорогу в порт Дувра

Пятница, 24 сентября 2021, 14:51

В графстве Кент задержали 17 климатических активистов, перекрывших дорогу в порт Дувра и заблокировала проезд многочисленным грузовикам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Протест начался после 8 утра 24 сентября, полиция задержала активистов через два часа. Перед этим они уже несколько раз прибегали к подобным шагам в течение последних двух недель и были предупреждены о более жестких мерах, если снова перекроют дорогу.

 

Активисты представляют организацию Insulate Britain, ответвление инициативы против климатических изменений Extinction Rebellion. Они требуют от британского правительства масштабной модернизации жилищного фонда, чтобы лучше экономить энергию и уменьшить выбросы парниковых газов.

 

За время протеста на дорогах, ведущих в порт, сформировались большие очереди из фур. 

 

Напомним, в Германии небольшая группа климатических активистов более трех недель голодает под Бундестагом, требуя от топ-кандидатов на пост канцлера более амбициозной климатической политики.

Также во многих городах анонсированы митинги "Пятница для будущего", инициированные климатической активисткой Гретой Тунберг. В Берлине на митинг вышли тысячи людей, среди которых и Грета.

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Великобритания климат
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