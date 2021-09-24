Багатотисячний кліматичний мітинг відбувся у Берліні за два дні до парламентських виборів

За два дні до федеральних виборів у Німеччині кілька тисяч людей в Берліні провели демонстрацію на захист клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Демонстранти зібралися опівдні на лузі перед будівлею німецького парламенту, продовжили акцію маршем через урядовий квартал. 18-річна шведська активістка та ініціаторка акцій "П'ятниці заради майбутнього" Грета Тунберг також була присутня.

Для участі у демонстрації зареєструвалися 20 тисяч учасників. Офіційних даних від поліції про кількість учасників не було, але журналісти говорили про декілька тисяч осіб.

За даними руху "П’ятниці заради майбутнього", по всій Німеччині було оголошено понад 450 акцій, включаючи великі мітинги в Гамбурзі, Мюнхені, Кельні і Фрайбурзі.

Лідерка "Зелених" Анналена Бербок взяла участь у демонстрації в Кельні, а не в Берліні, як повідомлялося спочатку. Вона назвала парламентські вибори у неділю "кліматичними виборами", заявивши, що тільки у складі з "Зеленими" наступний уряд стане справжнім кліматичним урядом.

Про політичні розклади в Німеччині після виборів читайте в статті політолога з Берліна (Німеччина) Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.