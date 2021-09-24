Німеччина: двоє кліматичних активістів, що протестують перед виборами, посилили голодування

Двоє з групи кліматичних активістів, які понад три тижні голодують, вимагаючи від топ-кандидатів у канцлери зустрітися з ними, відмовляться також від води та інших рідин з суботи, що створює загрозу для їхнього життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Група оголосила такий ультиматум, назвавши крайнім терміном для згоди політиків четвер, хоча й не всі були впевнені, що готові піти на такий радикальний крок.

Активісти голодують під будівлею Рейхстагу з 30 серпня, вимагаючи більш рішучих рішень у кліматичній політиці країни. Серед іншого, вони вимагають публічної дискусії з Олафом Шольцом, лідером соціал-демократів, лідеркою "Зелених" Анналеною Бербок та лідером ХДС Арміном Лашетом.

Коли 23 вересня сплив оголошений ними термін, частина групи вирішила не продовжувати протест, але двоє, 24-річна дівчина і 21-річний хлопець, заявили, що з суботи відмовляться від води, якщо Олаф Шольц, лідер симпатій виборців, не погодиться оголосити надзвичайну ситуацію у зв’язку зі зміною клімату.

Доповнено. До активістів прийшов співлідер "Зелених" Роберт Габек та спілкувався з ними близько пів години, намагаючись переконати ї не продовжувати протест.

"Нічого не вдасться виграти від того, що ви помрете… Ви вже добилися того, що про вас і ваші вимоги говорить вся країна. Далі продовжувати немає сенсу… В атмосфері зовсім не стане менше вуглекислого газу від того, що три кандидати прийдуть на розмову", - наводять його слова.

Нагадаємо, федеральні вибори у Німеччині, що визначать наступника Ангели Меркель, відбудуться 26 вересня.

Згідно з соцопитуваннями, три чверті німців вже визначилися, за кого будуть голосувати.

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