Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Многотысячный климатический митинг прошел  в Берлине за два дня до парламентских выборов

Пятница, 24 сентября 2021, 15:35

За два дня до федеральных выборов в Германии несколько тысяч человек в Берлине провели демонстрацию в защиту климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Демонстранты собрались в полдень на лужайке перед зданием немецкого парламента и продолжили акцию маршем через правительственный квартал. 18-летняя шведская активистка и инициатор акций "Пятницы ради будущего" Грета Тунберг также присутствовала.

Для участия в демонстрации зарегистрировались 20 000 участников. Официальных данных от полиции о количестве участников не было, но обозреватели говорили о нескольких тысячах человек.

По данным движения "Пятницы ради будущего", по всей Германии было объявлено более 450 акций, включая крупные митинги в Гамбурге, Мюнхене, Кельне и Фрайбурге.

Лидер "Зеленых" Анналена Бербок приняла участие в демонстрации в Кельне, а не в Берлине, как сообщалось изначально. Она назвала парламентские выборы в воскресенье "климатическими выборами", заявив, что только в составе с "Зелеными" следующее правительство станет настоящим климатическим правительством.

О политических раскладах в Германии после выборов читайте в статье "Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия выборы
powered by lun.ua

Статьи

Между критикой Путина и попытками найти взаимопонимание: какой будет Германия после Меркель

"Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с РФ. Однако население Германии стало более критично относиться к Путину".
24 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции

По результатам выборов "Зеленые" и свободные демократы будут иметь очень высокие шансы получить "золотую акцию" в новой немецкой коалиции.
24 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС

Спор по шахте "Турув" может привести к новому витку конфликта Польши и Евросоюза. Варшава может отказаться выполнять решение Суда ЕС.
23 сентября 2021 — Станислав Желиховский , для Европейской правды