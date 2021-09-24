Многотысячный климатический митинг прошел  в Берлине за два дня до парламентских выборов

За два дня до федеральных выборов в Германии несколько тысяч человек в Берлине провели демонстрацию в защиту климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Демонстранты собрались в полдень на лужайке перед зданием немецкого парламента и продолжили акцию маршем через правительственный квартал. 18-летняя шведская активистка и инициатор акций "Пятницы ради будущего" Грета Тунберг также присутствовала.

Для участия в демонстрации зарегистрировались 20 000 участников. Официальных данных от полиции о количестве участников не было, но обозреватели говорили о нескольких тысячах человек.

По данным движения "Пятницы ради будущего", по всей Германии было объявлено более 450 акций, включая крупные митинги в Гамбурге, Мюнхене, Кельне и Фрайбурге.

Лидер "Зеленых" Анналена Бербок приняла участие в демонстрации в Кельне, а не в Берлине, как сообщалось изначально. Она назвала парламентские выборы в воскресенье "климатическими выборами", заявив, что только в составе с "Зелеными" следующее правительство станет настоящим климатическим правительством.

О политических раскладах в Германии после выборов читайте в статье "Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции.