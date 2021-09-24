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У Нідерландах затримали 9 осіб за підозрою в підготовці теракту

П'ятниця, 24 вересня 2021, 17:19

Поліція Нідерландів затримала в Ейндговені дев'ятьох чоловіків, яких підозрюють у плануванні та підготовці теракту.

Про це повідомляє нідерландський мовник NOS, передає "Європейська правда".

Прокуратура Нідерландів відмовилась повідомити, якою була ціль підозрюваних.

Затримані мають вік від 18 до 31 року та мають громадянство Нідерландів. Вісім з них народилися в Нідерландах і один - в Афганістані. Їх також підозрюють у участі в терористичній організації.

За даними правоохоронних органів, чоловіки поділяють джихадистські ідеї "Ісламської держави".

Поліція провела в четвер обшук у кількох будинках, однак зброї та вибухових речовин не виявила. Однак була вилучена "велика кількість носіїв даних".

Розслідування прокуратури та Національного департаменту кримінальних розслідувань розпочалося влітку на основі інформації від спецслужби AIVD.

Підозрюваних доставили до слідчого судді в Роттердамі. Він має прийняти рішення щодо їх арешту.

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Нідерланди тероризм
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