В Нидерландах задержали 9 человек по подозрению в подготовке теракта

Полиция Нидерландов задержала в Эйндховене девять мужчин, подозреваемых в планировании и подготовке теракта.

Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS, передает "Европейская правда".

Прокуратура Нидерландов отказалась сообщить, какой была цель подозреваемых.

Задержанные в возрасте от 18 до 31 года имеют гражданство Нидерландов. Восемь из них родились в Нидерландах и один - в Афганистане. Их также подозревают в участии в террористической организации.

По данным правоохранительных органов, мужчины разделяют джихадистские идеи "Исламского государства".

Полиция провела в четверг обыск в нескольких домах, однако оружия и взрывчатых веществ не обнаружила. Но было изъято "большое количество носителей данных".

Расследование прокуратуры и Национального департамента уголовных расследований началось летом на основании информации от спецслужбы AIVD.

Подозреваемых доставили к следственному судье в Роттердаме. Он должен принять решение по поводу их ареста.