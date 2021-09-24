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В Нидерландах задержали 9 человек по подозрению в подготовке теракта

Пятница, 24 сентября 2021, 17:19

Полиция Нидерландов задержала в Эйндховене девять мужчин, подозреваемых в планировании и подготовке теракта.

Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS, передает "Европейская правда".

Прокуратура Нидерландов отказалась сообщить, какой была цель подозреваемых.

Задержанные в возрасте от 18 до 31 года имеют гражданство Нидерландов. Восемь из них родились в Нидерландах и один - в Афганистане. Их также подозревают в участии в террористической организации.

По данным правоохранительных органов, мужчины разделяют джихадистские идеи "Исламского государства".

Полиция провела в четверг обыск в нескольких домах, однако оружия и взрывчатых веществ не обнаружила. Но было изъято "большое количество носителей данных".

Расследование прокуратуры и Национального департамента уголовных расследований началось летом на основании информации от спецслужбы AIVD.

Подозреваемых доставили к следственному судье в Роттердаме. Он должен принять решение по поводу их ареста.

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Нидерланды терроризм
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