Бомба часів Другої світової ускладнила голосування в одному з німецьких міст

У німецькому місті Вупперталь в землі Північний Рейн-Вестфалія несподівана знахідка бомби часів Другої світової війни ускладнила голосування на федеральних виборах для сотень людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Бомбу виявили пізно ввечері у суботу, з міркувань безпеки евакуювали близько 1500 жителів прилеглих будинків.

Жителів району, де знайшли нерозірвану бомбу, закликали відкласти похід на дільниці ближче до вечора, коли мали завершити її деактивацію.

У радіусі 500 метрів довкола знахідки розташовані п’ять виборчих дільниць. У той же час, закривати їх в обов’язковому порядку не стали.

Близько 12 дня повідомили, що небезпеки більше немає.

Як відомо, нинішні вибори визначать, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель після 16 років на цій посаді.

На виборах будуть голосувати близько 60,4 млн німців. Дільниці будуть відкриті до 6 години вечора. Попередні результати голосування цього разу можуть затриматися через те, що значну кількість голосів надсилають поштою.

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