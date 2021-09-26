Бомба времен Второй мировой усложнила голосование в одном из немецких городов

В немецком городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия неожиданная находка бомбы времен Второй мировой войны усложнила голосование на федеральных выборах для сотен людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Бомбу обнаружили поздно вечером в субботу, из соображений безопасности эвакуировали около 1500 жителей близлежащих домов.

Жителей района, где нашли неразорвавшиеся бомбы, призвали отложить поход на избирательные участки ближе к вечеру, когда должны были завершить ее деактивацию.

В радиусе 500 метров вокруг находки расположены пять избирательных участков. В то же время, закрывать их в обязательном порядке не стали.

Около 12 дня сообщили, что опасности больше нет.

Как известно, нынешние выборы определят, кто заменит канцлера Ангела Меркель после 16 лет на этой должности.

На выборах будут голосовать около 60,4 млн немцев. Участки будут открыты до 18:00. Предварительные результаты голосования на этот раз могут задержаться из-за того, что значительное количество голосов присылают по почте.

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