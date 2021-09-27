Вибори в Ісландії: після уточнення цифр жінки-депутатки все ж не будуть більшістю

Після уточнення результатів голосування у Північно-західному виборчому окрузі Ісландії загальні результати дещо змінились і не виправдали попередні прогнози про те, що в законодавчому органі жінки вперше становитимуть більшість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на суспільний мовник RÚV.

Перерахунок голосів виявив незначні неточності, які все ж вплинули на фінальний розподіл мандатів між конкретними членами партій.

В результаті Ісландія все ж не встановлює перший прецедент більшості жінок-депутаток - у власній історії та в усій Європі. Після усіх змін, у парламент проходить 30 депутаток і 33 депутатів, тоді як спершу було навпаки.

Також у зв’язку з уточненням результатів одна з депутаток Піратської партії вже не стане наймолодшою депутаткою в історії - замість неї пройшов колега.

Кілька партій заговорили також про необхідність перерахунку голосів і в Південному окрузі - через те, що різниця між Ліво-зеленими і центристами склала всього сім голосів.

Нагадаємо, парламентські вибори в Ісландії відбулися у суботу 25 вересня, попередньо фінальні результати оголосили у неділю.

Правлячі партії зберегли більшість, отримавши 37 з 63 мандатів - як і в попередньому Альтингу на початку його роботи.

Перед виборами лідери коаліційних сил заявили, що якщо збережуть більшість, то обговорять продовження співпраці.

Хоча ще не гарантовано, що три партії продовжать правити разом, а післявиборчі перемовини в Ісландії зазвичай тривають довго, країна скоріш за все уникне сценарію "політичної блокади". Це перший раз після фінансової кризи 2008 року, коли правляча коаліція зберегла більшість.

Парламент Ісландії вважається найдавнішим діючим парламентом у світі - він діє з 930 року, за винятком перерви у ХІХ сторіччі.