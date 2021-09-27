Выборы в Исландии: после уточнения цифр женщины-депутаты все же не составят большинство

После уточнения результатов голосования в Северо-Западном избирательном округе Исландии общие результаты несколько изменились и не оправдали изначальные заявления о том, что в законодательном органе женщины впервые составят большинство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на общественный вещатель RÚV.

Пересчет голосов обнаружил незначительные неточности, которые все же повлияли на финальный распределение мандатов между конкретными членами партий.

В результате Исландия все же не устанавливает первый прецедент большинства женщин-депутаток - в собственной истории и во всей Европе. После всех изменений, в парламент проходит 30 депутаток и 33 депутатов, тогда как изначально было наоборот.

Также в связи с уточнением результатов одна из депутаток Пиратской партии уже не станет самой молодой депутаткой в истории - вместо неё прошел коллега.

Несколько партий заговорили также о необходимости пересчета голосов и в Южном округе - из-за того, что разница между Лево-зелеными и центристами составила всего семь голосов.

Напомним, парламентские выборы в Исландии состоялись в субботу 25 сентября, предварительно финальные результаты объявили в воскресенье.

Правящие партии сохранили большинство, получив 37 из 63 мандатов - как и в предыдущем Альтинге в начале его работы. Перед выборами лидеры коалиционных сил заявили, что если сохранят большинство, то обсудят продолжение сотрудничества.

Хотя еще не гарантировано, что три партии продолжат править вместе, а послевыборные переговоры в Исландии обычно длятся долго, страна скорее всего избежит сценария "политической блокады". Это первый раз после финансового кризиса 2008 года, когда правящая коалиция сохранила большинство.

Парламент Исландии считается древнейшим действующим парламентом в мире - он действует с 930 года, за исключением перерыва в XIX веке.