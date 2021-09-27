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Жителі Швейцарії на референдумі підтримали одностатеві шлюби

Понеділок, 27 вересня 2021, 09:05

Жителі Швейцарії підтримали на референдумі закон, що надає одностатевим парам повні права на вступ у шлюб і усиновлення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

На референдумі в неділю 64,1% виборців підтримали реформу, і жоден з 26 швейцарських кантонів не виступив проти.

Таким чином Швейцарія стала 30-ю країною у світі - і однією з останніх в Західній Європі - яка розширила цивільний шлюбний статус на одностатеві пари.

З моменту набуття чинності закону про громадянське партнерство в 2007 році такі пари мали багато з тих же прав, що і їх гетеросексуальні пари. Однак тепер вони зможуть спільно всиновлювати дітей - а не тільки дітей, вихованих одним з них, - в той час як лесбійські пари можуть отримати доступ до донорства сперми і запліднення з медичною допомогою.

Одностатеві пари також зможуть подати заяву на спрощений процес отримання громадянства.

Зміни до Цивільного кодексу, підтримані урядом і більшістю політичних партій, були схвалені парламентом у грудні минулого року, але були оскаржені на референдумі опонентами, які зібрали необхідні 50 000 підписів.

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Швейцарія ЄвроЖиття
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