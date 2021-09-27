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Жители Швейцарии на референдуме поддержали однополые браки

Понедельник, 27 сентября 2021, 09:05

Жители Швейцарии поддержали на референдуме закон, предоставляющий однополым парам полные права на вступление в брак и усыновление.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

На референдуме в воскресенье 64,1% избирателей поддержали реформу, и ни один из 26 швейцарских кантонов не выступил против.

Таким образом Швейцария стала 30-й страной в мире - и одной из последних в Западной Европе - которая расширила гражданский брачный статус на однополые пары.

С момента вступления в силу закона о гражданском партнерстве в 2007 году такие пары обладали многими из тех же прав, что и их гетеросексуальные пары. Однако теперь они смогут совместно усыновлять детей - а не только детей, воспитанных одним из них, - в то время как лесбийские пары могут получить доступ к донорству спермы и оплодотворению с медицинской помощью.

Однополые пары также смогут подать заявление на упрощенный процесс получения гражданства, который уже доступен для иностранных супругов граждан Швейцарии.

Изменения в Гражданский кодекс, поддержанные правительством и большинством политических партий, были одобрены парламентом в декабре прошлого года, но были оспорены на референдуме оппонентами, которые собрали необходимые 50 000 подписей.

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