В Парижі облили червоною фарбою статую генерала колоніальних часів

У Парижі невідомі облили фарбою пам’ятник генералу Жозефу Гальєні, військовому з найвищим званням і колишньому губернатору колонії на Мадагаскарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Пам’ятник Гальєні на площі Вобан облили червоним, що за задумом могло символізувати кров.

La statue du Gal Gallieni #Paris7 a été dégradée ce matin Une plainte a été déposée et les services de la ville alertés notamment ceux de la conservation des œuvres d’art religieuses et civiles COARC et de la DPE (propreté) Les dégâts sont importants ⁦@cbrossel⁩ @mairie7 pic.twitter.com/swlGllNKdC