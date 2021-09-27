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В Парижі облили червоною фарбою статую генерала колоніальних часів

Понеділок, 27 вересня 2021, 12:40

У Парижі невідомі облили фарбою пам’ятник генералу Жозефу Гальєні, військовому з найвищим званням і колишньому губернатору колонії на Мадагаскарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Пам’ятник Гальєні на площі Вобан облили червоним, що за задумом могло символізувати кров. 

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Це вже не перший випадок вандалізму щодо статуї - у червні 2020 року її символічно накрили активісти проти расизму, висловлюючи осуд ролі генерала в колоніальному минулому Франції. 

Жозеф Гальєні жив у другій половині ХІХ - на початку ХХ сторіччя, був військовим, в тому числі у колоніях, та брав участь у низці експедицій в Африці. На Мадагаскарі він відомий тим, що скасував на острові 350-річну монархію.

З початком Першої світової війни Гальєні зіграв важливу роль у першій битві на Марні, у 1915-16 роках, майже до останніх днів життя, був міністром оборони. У 1921 році йому посмертно присвоїли звання маршала Франції. 

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Франція
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