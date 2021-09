В Париже облили красной краской статую генерала колониальных времен

В Париже неизвестные облили краской памятник генералу Жозефу Гальени, военному с самым высоким званием и бывшему губернатору колонии на Мадагаскаре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Памятник Гальени на площади Вобан облили красным, что по замыслу могло символизировать кровь.

La statue du Gal Gallieni #Paris7 a été dégradée ce matin Une plainte a été déposée et les services de la ville alertés notamment ceux de la conservation des œuvres d’art religieuses et civiles COARC et de la DPE (propreté) Les dégâts sont importants ⁦@cbrossel⁩ @mairie7 pic.twitter.com/swlGllNKdC