В Париже облили красной краской статую генерала колониальных времен

В Париже неизвестные облили краской памятник генералу Жозефу Гальени, военному с самым высоким званием и бывшему губернатору колонии на Мадагаскаре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Памятник Гальени на площади Вобан облили красным, что по замыслу могло символизировать кровь.

La statue du Gal Gallieni #Paris7 a été dégradée ce matin Une plainte a été déposée et les services de la ville alertés notamment ceux de la conservation des œuvres d’art religieuses et civiles COARC et de la DPE (propreté) Les dégâts sont importants ⁦@cbrossel⁩ @mairie7 pic.twitter.com/swlGllNKdC — Karen Taieb (@karen_taieb) September 26, 2021

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Это уже не первый случай вандализма в отношении статуи - в июне 2020 года её символически накрыли активисты против расизма, выражая осуждение роли генерала в колониальном прошлом Франции.

Жозеф Гальени жил во второй половине XIX - начале ХХ века, был военным, в том числе в колониях, и участвовал в ряде экспедиций в Африке. На Мадагаскаре он известен тем, что отменил на острове 350-летнюю местную монархию.

С началом Первой мировой войны Гальени сыграл важную роль в первой битве на Марне, в 1915-16 годах, почти до последних дней жизни был министром обороны. В 1921 году ему посмертно присвоили звание маршала Франции.