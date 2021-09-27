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Укр / Рус

В Париже облили красной краской статую генерала колониальных времен

Понедельник, 27 сентября 2021, 12:40

В Париже неизвестные облили краской памятник генералу Жозефу Гальени, военному с самым высоким званием и бывшему губернатору колонии на Мадагаскаре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Памятник Гальени на площади Вобан облили красным, что по замыслу могло символизировать кровь.

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Это уже не первый случай вандализма в отношении статуи - в июне 2020 года её символически накрыли активисты против расизма, выражая осуждение роли генерала в колониальном прошлом Франции.

Жозеф Гальени жил во второй половине XIX - начале ХХ века, был военным, в том числе в колониях, и участвовал в ряде экспедиций в Африке. На Мадагаскаре он известен тем, что отменил на острове 350-летнюю местную монархию.

С началом Первой мировой войны Гальени сыграл важную роль в первой битве на Марне, в 1915-16 годах, почти до последних дней жизни был министром обороны. В 1921 году ему посмертно присвоили звание маршала Франции.

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Франция
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