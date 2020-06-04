30 тис бельгійців вимагають демонтувати статую короля колоніальної доби

Після подій у США, близько 30 тисяч бельгійців виступили з вимогою демонтувати статую одного з королів Бельгії, який завойовував Конго.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, такі дві петиції з’явилися після протестів у США у зв’язку з убивством афроамериканця Джорджа Флойда.

Близько 30 тисяч бельгійців залишили свої підписи під двома онлайн-петиціями, які вимагають прибрати з публічного простору Брюсселя статуї короля Леопольда ІІ, який наприкінці ХІХ сторіччя завойовував Конго. Жертвами його колоніальної політики стали до 10 мільйонів мешканців Конго.

У петиціях йдеться про те, що "статуї Леопольда ІІ не місце у мультикультурному Брюсселі, який вважається столицею Європи". Автором однієї з петицій став 14-річний хлопець.

Крім того, у бельгійському місті Гент невідомі розмалювали погруддя Леопольда ІІ червоною фарбою. Ще одну статую короля поблизу Антверпена спробували підпалити.

Це вже не перший випадок, коли статую Леопольда ІІ обливають фарбою.

Як відомо у США не стихають протести проти расизму і поліцейської жорстокості. В десятках міст запровадили комендантську годину, щоб зупинити пограбування і вандалізм.

Низка протестів відбулися також у країнах Європи – Британії, Данії, Нідерландах.

2 червня понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.

Тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі, після чого уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн, зважаючи на епідемію.

Детальніше читайте у статті: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США