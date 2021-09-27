Извержение вулкана на Канарских островах возобновилось после короткой паузы

Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма снова начал извергаться после нескольких часов паузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

После постоянных взрывов и извержения ночью вулкан перестал выбрасывать лаву и пепел около 8:30 утра, но уже в 10:30 по местному времени извержения возобновилось.

В Национальном географическом институте прокомментировали, что паузы для извержений такого типа не являются чем-то необычным, хотя довольно редко это происходит настолько резко.

Также сообщается, что к югу от вулкана зафиксировали мелкие подземные толчки, вероятно, из-за движения магмы.

За девять дней извержения, которое продолжается с 19 сентября, лава из Кумбре-Вьеха покрыла более 200 гектаров территории и уничтожила более 500 домов. Среди людей пострадавших нет.

В воскресенье из-за увеличения интенсивности извержения жителям нескольких районов сказали избегать выхода на улицу и не открывать окна из-за риска выделения токсичных газов.

Аэропорт Ла-Пальмы на выходных приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана.