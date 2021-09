П'ять кораблів НАТО прибули до грузинського порту Батумі

П'ять кораблів Другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) у вівторок прибули в грузинський порт Батумі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві SNMCMG2 в Twitter.

У складі групи перебувають кораблі військово-морських сил Іспанії, Італії, Болгарії, Румунії та Туреччини.

After the arrival of #SNMCMG2 in Batumi, Georgia 🇬🇪, a Welcome ceremony was held by local civilian and military authorities with the presence of @COM_SNMCMG2, Commanding Officers 🇪🇸🇮🇹🇹🇷🇷🇴🇧🇬 of the Group's Units #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/e91eFxYRpc