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П'ять кораблів НАТО прибули до грузинського порту Батумі

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:24

П'ять кораблів Другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) у вівторок прибули в грузинський порт Батумі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві SNMCMG2 в Twitter.

У складі групи перебувають кораблі військово-морських сил Іспанії, Італії, Болгарії, Румунії та Туреччини.

"Візит кораблів другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) підтверджує підтримку Північноатлантичним альянсом курсу Грузії в напрямку вступу до НАТО. Тісна співпраця Грузії з НАТО зміцнює безпеку Чорного моря і сприяє стабільності в регіоні", - йдеться в повідомленні Департаменту берегової охорони Грузії.

В рамках візиту кораблі НАТО проведуть спільні навчання з грузинськими кораблями. Метою навчань є підвищення оперативної сумісності військово-морських сил Грузії і НАТО.

Це другий візит групи натівських кораблів в Грузію в 2021 році.

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Грузія Альянс
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